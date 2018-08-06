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الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:47 م
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القبض على عاطل وراء التعدى على طالب بمطواه وسرقة هاتفه فى الخليفة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:41 م
القبض على عاطل وراء التعدى على طالب بمطواه وسرقة هاتفه فى الخليفة متهم - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة، القبض على عاطل اعتدى على طالب واستولى على هاتف محمول، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

البداية كانت مع سماع  ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، صوت استغاثة، أثناء تفقد الحالة الأمنية، بميدان السيدة نفيسة، من أحد الأشخاص باستبيان الأمر تقابل مع "على.م.ك" طالب أثناء سيره بالميدان استوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية "، وهدده بسلاح أبيض " مطواة" كانت بحوزته، واستولى منه على هاتفه المحمول كرها عنه ولاذ بالفرار.

على الفور، تم تتبع خط سير هروب المتهم، ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف وبتمشيط المنطقة محل الواقعة أمكن ضبطه وتبين أنه "محمد.ح.ر" و شهرته محمد الصعيدى عاطل والسابق اتهامه في 3 قضايا أخرهم 15252 لسنة 2009م البساتين  " سرقة وسائل نقل " وبحوزته  الهاتف المحمول المستولي عليه وكذا سلاح أبيض " مطواة " المستخدم في ارتكاب الواقعة.

 بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه و بسؤال المجني عليه تعرف على المتهم  والهاتف المحمول واتهمه بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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