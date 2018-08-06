الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 3011 حاجا

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى صباح اليوم الإثنين، 3011 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 2638 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 373 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 6 حالات إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 3 حالات بعد تمام شفائها، ومازال 3 حالات تتلقى العلاج اللازم.

أوضح الدكتور محمد شوقى، رئيس البعثة الطبية للحج أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 7 حالات، 4 منهم بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة و3 بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، لافتاً إلى أن الفريق الطبى توجه مباشرةً إلى جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها فور وصولهم للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جميع العيادات الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة جاهزة لإستقبال الحجاج، لافتاً الى انها تعمل بطريقة مميكنة وبكامل طاقتها على مدار ال 24 ساعة، مؤكداً عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم.

الجدير بالذكر انه قد تم تسجيل حالتين وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن.