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السيسي يستعرض الأوضاع الاقتصادية والسياسة النقدية مع محافظ البنك المركزى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:42 م
السيسي يستعرض الأوضاع الاقتصادية والسياسة النقدية مع محافظ البنك المركزى الرئيس السيسى و طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب محمد الجالى
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، مع  طارق عامر محافظ البنك المركزى، لبحث الأوضاع الاقتصادية.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة والسياسة النقدية، وما يتخذه البنك المركزى من إجراءات للمساعدة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والحفاظ على الاستقرار النقدى والمالى، فضلاً عن عرض لآخر تطورات أنشطة القطاع المصرفى، ودوره فى توفير فرص العمل وتنشيط حركة الأعمال، وتمويل الاستثمار، بما يساهم فى دعم قدرات الاقتصاد المصرى.


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