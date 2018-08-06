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الرئيس اللبنانى: هناك إعلام موجه لضرب اقتصاد البلاد ونشر البلبلة والمغالطات

الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:04 م
الرئيس اللبنانى: هناك إعلام موجه لضرب اقتصاد البلاد ونشر البلبلة والمغالطات الرئيس اللبنانى ميشال عون
بيروت (أ ش أ)
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أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون عن أسفه للحملات الإعلامية التى تضمنت مزاعم بتلوث الشواطىء اللبنانية..مشيرا إلى وجود "إعلام موجه لضرب الاقتصاد اللبنانى يثير البلبلة ويكثر من بث المغالطات"، على حد قوله.

وأكد عون - خلال استقباله وزير السياحة أواديس كيدنيان ووفد من نقابة المؤسسات السياحية البحرية اللبنانية - على أهمية أن يحرص الإعلام على عدم بث أخبار مضللة تشوه حقيقة الأوضاع البيئية فى لبنان وتسيىء إليه .. قائلا : "إنه تأكد له بصورة واضحة أن القسم الأكبر من مياه الشاطىء اللبنانى غير ملوث".

وأشار الرئيس اللبنانى إلى أن تعميم الاتهام بالمسئوليات بصورة عشوائية ومن دون تقصى الحقائق هو أمر لا يجوز..مؤكدا فى نفس الوقت أهمية أن تحافظ البلديات على نظافة الشواطىء التى تقع ضمن نطاقها إلى جانب "توعية حس الانتماء الوطنى لدى المواطنين لعدم رمى النفايات على الشواطىء وفى البحر".

وقال إنه تم وضع برنامج لإدارة أزمة النفايات فى لبنان..لافتا إلى وجود بعض التأخير والذى يرجع إلى "ثقل المشاكل الموروثة فى هذا الملف".

وأكد الرئيس اللبنانى أن الوضع السياحى فى البلاد يعد جيدا خاصة فى ضوء استقرار الأوضاع الأمنية وبذل أجهزة الأمن جهودا كبيرة لحفظ الأمن والاستقرار..مشيرا إلى أن أحوال السياحة كانت من الممكن أن تكون أفضل مما هى عليه "لو تم رفع الحظر عن المجىء إلى لبنان من بعض الأخوة العرب".

وكانت تقارير إعلامية نشرتها وسائل إعلام دولية قد تحدثت فى الأسابيع الماضية عن وجود تلوث كبير و"خطير" فى الشواطىء اللبنانية وعدم صلاحيتها للسباحة وصيد الأسماك بسبب تراكم النفايات بها وهو الأمر الذى نفاه المجلس الوطنى للبحوث العلمية والمركز الوطنى لعلوم البحار فى لبنان، والذى أصدر تقريرا جاء به أن أكثر من 80 % من شواطئ لبنان سليمة ونظيفة وتخلو من التلوثات الجرثومية.

 


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