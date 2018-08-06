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البيئة: رفع رسوم جمع القمامة بقرار من مجلس النواب

الإثنين، 06 أغسطس 2018 08:48 م
البيئة: رفع رسوم جمع القمامة بقرار من مجلس النواب عبد الجواد أبو كب - المتحدث باسم وزارة البيئة
كتب عمرو دويدار
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قال عبد الجواد أبو كب، المتحدث الرسمى لوزارة البيئة، إنه لا أحد يستطيع رفع قيمة رسوم جمع القمامة إلا بقرار من مجلس النواب، مشيرا إلى أن تحديد الرسوم هو إجراء لا تقوم به وزارة البيئة، مؤكدا أن قانون المخلفات سيتم نظره أمام مجلس النواب، بعد انتهاء إجازة المجلس.
 
 
وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة البيئة، فى مداخلة هاتفية مع برنامج رأى عام مع الإعلامية سوزان شرارة، عبر قناة تن، أن وزارة البيئة تعمل على حل مشكلة المخلفات الصلبة باعتبارها أحد أكبر التحديات التى تواجهها الحكومة .

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