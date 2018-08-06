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"الأموال العامة" تضبط "مستريح جديد" استولى على 3 ملايين جنيه من ضحاياه

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:41 م
"الأموال العامة" تضبط "مستريح جديد" استولى على 3 ملايين جنيه من ضحاياه المتهم
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط مستريح جديد، استولى على 3 ملايين جنيه، فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستمرار الجهود المبذولة لمُكافحة جرائم تلقى الأموال بغرض توظيفها بالمُخالفة لأحكام القانون.
 
وتلقى اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "سيد.ع" حاصل على معهد فنى معمارى و10 آخرين بقيام شخصين بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف جنيه مصرى بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة اللحوم والخضروات المُجمدة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم بالمُخالفة لأحكام القانون.
 
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام المتهمان المذكوران بتلقى مبالغ مالية من المبلغين وآخرين بغرض استثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة اللحوم والخضروات المُجمدة من خلال المحل الخاص بهما وإلتزامها مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكيين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المُتهمين.
 
وفى وقت لاحق قامت مأمورية من ضباط الإدارة حيث ُتم إعداد عٍدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط أحد المتهمين بمحل إقامته وتبين أن المتهم الأول الآخر هارب وجارى تكثيف الجهود للعمل على ضبطه.
 

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