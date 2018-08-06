إنشاء رافدين للطريق الدولى الساحلي للربط بين فوه والبرلس وكفر الشيخ بتكلفة 1470مليون جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إن أعمال المرحلة الثانية من انشاء رافد "فوه،أبودنيا،الروس"،الدولى الساحلى بطول 16 كيلو ،وعرض 21متر، تشمل 11.5كيلو ، طريق سطحى،و 4.5 كيلو كبارى سطحية وعلوية ،بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون جنيه.

ومن المتوقع أن تنتهى الأعمال فى 15 فبراير من العام القادم 2019م، وهى بامتداد كوبرى فوه المحمودية العلوى، وتنتهى بطريق "الروس أبودنيا "بمركز مطوبس، ومنه إلى المرحلة الأولى من رافد الروس الدولى الساحلى بطول 13.5كيلو ،وبعرض 21 متر، بتكلفة اجمالية 320 مليون جنيه، والتى تشمل 7 كبارى سطحية بواقع 250 متر طولى للكوبرى الواحد، هذا بالإضافة إلى كوبرى الروس العلوى بطول 950م، وكوبرى برمبال بحيرة البرلس العلوى بطول 500 متر، ومن المقرر أن يتم تسليم المرحلة الأولى فى 30 يونيو من العام الجارى 2018م، لافتاً ان التكلفة الإجمالية لطريق "فوه ،الروس، الساحلى" بلغت 895 مليون جنيه.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن أعمال انشاء الطرق والكبارى من أهم مقومات الاستثمار بالمحافظة، لافتاً إلى أن كفرالشيخ بها حاليا عدد من الطرق والمحاور المرورية السريعة الموازية للطريق الدولى الساحلى والتى تربط جميع مراكز ومدن المحافظة بعضها البعض من ناحية والطريق الدولى الساحلى من ناحية أخرى لتسهيل نقل الانتاج من الحاصلات الزراعية والأسماك والحركة التجارية المتبادلة بين محافظات الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأبناء كفرالشيخ.

وقال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم البدء خلال أيام فى تنفيذ طريق جديد موازى للطريق الدولى الساحلى، بطول 36 كيلو وبتكلفة 550 مليون جنيه، ويمر هذه الطريق " طريق الهكس " من رافد الطريق الدولى " كفرالشيخ البرلس" من أمام البورصة الدولية للأسماك لربط مركزى الرياض وسيدى سالم بمركزى فوة ومطوبس ثم بالطريق الدولى الساحلى مروراً برافد الروس.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن أعمال الطرق من أهم مقومات البنية التحتية التى تدعم الاقتصاد القومى بشكل مباشر وتحسين الخدمات للمواطنين، مؤكداً ان هذا الطريق يخدم عدد من مراكز ومدن المحافظة، لتسهيل النقل والحركة الداخلية بين مدن المحافظة من ناحية ومحافظات الجمهورية والبورصة الدولية للأسماك والمشروعات القومية من ناحية أخرى وخدمة الثروة السمكية والحاصلات الزراعية، لافتاً انه سيكون له ميزات نوعية فى دعم الاستثمار بمحافظة كفرالشي، وذلك فى اطار توجهات الدولة، مشيراً ان الفترة القليلة القادمة سيتم فيها تنفيذ عدة محاور لربط الطرق الرئيسية ببعضها البعض من خلال شبكة طرق جيدة تربط مراكز ومدن المحافظة بالمحافظات المجاورة والطرق السريعة والطريق الدولى الساحلى لتسهيل حركة المرور ولتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية والخدمية وتحقيق التنمية على أرض المحافظة.