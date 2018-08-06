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إعدام 48 طن ألبان وعصائر منتهية الصلاحية ضبطت فى حملة مكبرة بالشرقية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:09 م
إعدام 48 طن ألبان وعصائر منتهية الصلاحية ضبطت فى حملة مكبرة بالشرقية إعدام الأغذية
الشرقية - إيمان مهنى
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أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة 48.5 طن ألبان وعصائر وأغذية مختلفة، منتهية الصلاحية.

 

كانت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، نفذت التوصية بإعدام مضبوط بحملة لمدينة العاشر من رمضان ومدينة الزقازيق قدرت 48 طن ألبان وعصائر منتهية الصلاحية بإحدى شركات العصائر والألبان بمدينة العاشر من رمضان.

 

كما تم إعدام كمية 443 كجم أغذيه مختلفة تم ضبطها بهابير معروف بمدينة الزقازيق، وتم تحرير 5 محاضر، وسحب عدد 16 عينة لإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

 


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