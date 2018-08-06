إخلاء سبيل مدرس بجامعة سوهاج متهم باستدراج طالبة لشقته

سوهاج - محمود مقبول

قررت النيابة العامة بقسم ثان سوهاج، إخلاء سبيل مدرس مساعد بكلية الزراعة "جامعة سوهاج" متهم بإيهام طالبة بترشيحها لتلقى دورة تدريبية بجامعة كفر الشيخ، على خلاف الحقيقة، واصطحابها لشقته الخاصة بضمان مالى قدره 2000 جنيه.

كان الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، قرر إيقاف مدرس مساعد بكلية الزراعة عن العمل، لحين انتهاء التحقيق معه بالإدارة القانونية بالجامعة على خلفية الاتهام الموجه له من طالبة بكلية الزراعة، عن إيهامها بحضور دورة تدريبية بكفر الشيخ على غير الواقع، وقد وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من التحقيق.

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغا من أحمد أبوعايد مأمور شرطة ثان سوهاج، يفيد بتقدم "حسن .ح" 58 سنة وابنته 22 سنة طالبة بكلية الزراعة جامعة سوهاج، ويقيمان بناحية عرب الصبحة دائرة مركز دار السلام، ببلاغ ضد مدرس مساعد بكلية الزراعة بجامعة سوهاج "ع س" 31 سنة، ويقيم مدينة ناصر دائرة القسم، لقيامه بإيهام الثانية بترشيحها لتلقى دورة تدريبية بجامعة كفر الشيخ على خلاف الحقيقة واصطحابها لشقته الخاصة دائرة القسم.

وبمواجهة المشكو فى حقه أنكر ما نسب إليه، وأضاف بوجود علاقة عاطفية بينه وبين الثانية، وعلل ذلك لسابقة التقدم لخطبتها أكثر من مرة، ورفض والدها ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2648 إدارى القسم لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.