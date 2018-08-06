إخلاء سبيل المتهمين فى رشوة جمعية إسكان الشباب الوطنى بالسويس بكفالة

السويس- سيد نون

قررت محكمة استئناف السويس، إخلاء سبيل المتهمين فى قضية رشوة جمعية إسكان الشباب الوطنى بالسويس بكفالة ماليه 10 آلاف جنيه.

والمتهمين الصادر قرار بالإفراج عنهم هم "ي.م" نائب رئيس اتحاد الإسكان التعاونى الذى كان يشغل منصب رئيس جمعية الشباب الوطنى سابقا، و "ا.غ " رئيس جمعية الشباب الوطنى، و"ع. ط" نائب رئيس الجمعية، و" ط. م" أمين الصندوق.

وكانت الرقابة الإدارية بالسويس القت القبض على نائب رئيس الاتحاد التعاونى للإسكان لاتهامة بتلقى رشوة مالية من مسئولى جمعية الشباب الوطنى.

وأكد مصدر بالنيابة العامة بالسويس، أن التحقيقات بالقضية مازلت مستمرة ومازالت النيابة تقوم بالتحقيق فى المستندات الخاصة بالقضية.