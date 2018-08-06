أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-8-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين 6 -8-2018 مستهل تعاملات الأسبوع فى سوق الصاغة ليسجل الذهب ثبات سعرى لليوم الثالث على التوالى.

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 607 جنيهات مع بدء التعامل عليه فى سوق الصاغة.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى

عيار 18 : 520 جنيه

عيار 21 : 607 جنيه

عيار 24 : 694 جنيه

الجنيه : 4860 جنيه

السعر العالمى : 1213 دولار

وقال شريف فايق عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة، إن تعافى أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات الأسبوع الماضى جاء بشكل طفيف لكنه لم يؤثر كثيرا على السوق المحلية.