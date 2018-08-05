6 حرف صيد أسماك ببحيرة البردويل فى سيناء.. تعرف عليها

أعلنت إدارة بحيرة البردويل فى بيان 6 حرف صيد أسماك معتمدة رسميا للصيد، بعد إعلان استئناف حركة الصيد فيها بعد توقف 5 شهور، وهذه الحرف هى:
1 ـ حرفة الدبة : تعتمد على شباك من 3 طبقات سجن وبطن كل طبقة بارتفاع من 1: 2 متر وطول الشباك 750 مترا للمركب الواحد.
2 ـ حرفة الدبديبة: وهى شباك من 3 طبقات بطول 400 متر للمركب الواحد.
3 ـ حرفة البوص: من طبقة شباك واحدة بعرض 5 أمتار، وبطول 800 متر.
4 ـ حرفة الكابوريا : شبكة من طبقة واحدة بارتفاع متر.
5 ـ حرفة السنار: تعتمد على خيوط من النايلون لا يزيد طولها عن 300 متر معلق به خيوط بكل خيط سنارة على أبعاد متساوية.
6 ـ حرفة الدهبانة: مكونة من شباك على جزأين لا يزيد طولها عن 400 متر.
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