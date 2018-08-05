6 حرف صيد أسماك ببحيرة البردويل فى سيناء.. تعرف عليها

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت إدارة بحيرة البردويل فى بيان 6 حرف صيد أسماك معتمدة رسميا للصيد، بعد إعلان استئناف حركة الصيد فيها بعد توقف 5 شهور، وهذه الحرف هى:

1 ـ حرفة الدبة : تعتمد على شباك من 3 طبقات سجن وبطن كل طبقة بارتفاع من 1: 2 متر وطول الشباك 750 مترا للمركب الواحد.

2 ـ حرفة الدبديبة: وهى شباك من 3 طبقات بطول 400 متر للمركب الواحد.

3 ـ حرفة البوص: من طبقة شباك واحدة بعرض 5 أمتار، وبطول 800 متر.

4 ـ حرفة الكابوريا : شبكة من طبقة واحدة بارتفاع متر.

5 ـ حرفة السنار: تعتمد على خيوط من النايلون لا يزيد طولها عن 300 متر معلق به خيوط بكل خيط سنارة على أبعاد متساوية.

6 ـ حرفة الدهبانة: مكونة من شباك على جزأين لا يزيد طولها عن 400 متر.