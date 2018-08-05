وكيل إسكان المنوفية يوجه بسرعة انهاء عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة

المنوفية - محمود شاكر

عقد اللواء مهندس محمد محمد سليمان وكيل وزارة الإسكان بمحافظة المنوفية، اليوم، اجتماعا بالمديرية لمتابعة الموقف التنفيذى لعملية ترميم ورفع كفاءة مستشفى منوف العام وعملية تركيب مولد كهرباء بمستشفى صدر منوف وتركيب مولد كهرباء بمستشفى بركة السبع ومبنى الموزع الكهربائى بالسادات.

وشارك بحضور الاجتماع المهندس عبدالحميد عطيه وكيل المديرية، والمهندس مصطفى حجاب مدير إدارة الكهرباء، والمهندس شبل عبد الصمد مدير المكتب الفنى، والمهندس صالح الدويك، والمهندس رضا عزت، والمهندس ياسر فرج، والمهندس عاطف النعمانى بالمديرية، وبحضور ممثلى الهيئة العربية للتصنيع.

وشدد وكيل وزارة الإسكان على الشركة المنفذة بسرعة استكمال ونهو الأعمال فى المواعيد المحددة وبأسرع وقت ممكن حرصا على راحة وسلامة المرضى ونظرا لحاجة المستشفيات إلى تلك الأعمال.

وأكد وكيل وزارة الإسكان، فى بيان، على حرصه الشديد على تنفيذ المشروعات التى تخدم الصالح العام وتهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم .