video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 05:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل إسكان المنوفية يوجه بسرعة انهاء عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة

الأحد، 05 أغسطس 2018 05:21 م
وكيل إسكان المنوفية يوجه بسرعة انهاء عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة جانب من الأجتماع
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
عقد اللواء مهندس محمد محمد سليمان وكيل وزارة الإسكان بمحافظة المنوفية، اليوم، اجتماعا بالمديرية لمتابعة الموقف التنفيذى لعملية ترميم ورفع كفاءة مستشفى منوف العام وعملية تركيب مولد كهرباء بمستشفى صدر منوف وتركيب مولد كهرباء بمستشفى بركة السبع ومبنى الموزع الكهربائى بالسادات. 
 
وشارك بحضور الاجتماع المهندس عبدالحميد عطيه وكيل المديرية، والمهندس مصطفى حجاب مدير إدارة الكهرباء، والمهندس شبل عبد الصمد مدير المكتب الفنى، والمهندس صالح الدويك، والمهندس رضا عزت، والمهندس ياسر فرج، والمهندس عاطف النعمانى بالمديرية، وبحضور ممثلى الهيئة العربية للتصنيع.
 
وشدد وكيل وزارة الإسكان على الشركة المنفذة بسرعة استكمال ونهو الأعمال فى المواعيد المحددة وبأسرع وقت ممكن حرصا على راحة وسلامة المرضى ونظرا لحاجة المستشفيات إلى تلك الأعمال.
 
وأكد وكيل وزارة الإسكان، فى بيان، على حرصه الشديد على تنفيذ المشروعات التى تخدم الصالح العام وتهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم .
 
جانب من الأجتماع
جانب من الأجتماع

جانب من الأجتماع
جانب من الأجتماع

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سكرتير محافظ المنوفية: اتخاذ اجراءات صارمة لذبح الأضاحى بالشوارع والأماكن العامة

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اسكان المنوفية

الهيئة العربية للتصنيع

مستشفى بركة السبع




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة