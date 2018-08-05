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وزير الداخلية يكلف القيادات الجدد بـ 12مهمة.. تعرف عليها

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:53 ص
وزير الداخلية يكلف القيادات الجدد بـ 12مهمة.. تعرف عليها وزير الداخلية مع القيادات الجديدة
كتبت دينا الحسيني
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كلف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قيادات الوزارة الجدد ب12مهمة لتحقيق رسالة الأمن وهي:

1- تطوير وتدريب العنصر البشرى يُعد من أهم أولويات الوزارة خلال هذه المرحلة، وأن الحفاظ على النجاحات الأمنية التى تحققت خلال الآونة الأخيرة تتطلب شرطة قوية منضبطة يمتلك أبناؤها الكفاءة الميدانية من خلال إعداد كوادر أمنية مدربة ومؤهلة تأهيلاً علمياً وفنياً.

 2- الإهتمام بالتدريب والتأهيل التخصصى الذى يحصل عليه طلبة كلية الشرطة طوال سنوات الدراسة لإكسابهم المهارات المطلوبة من خلال فرق ودورات تخصصية بما يساهم فى إعداد أجيال قادرة على تولى المهام الأمنية.

3- تشكيل لجنة لتطوير أسلوب التدريب بكلية الشرطة وفقاً لأحدث مناهج التدريب المتقدمة.

4-  ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الجرائم، ومداهمة البؤر الإجرامية التى تأوى تلك العناصر وضبطهم واستمرار توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية.

5- تفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية..ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.

6- تفعيل الإجراءات الأمنية بنقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور .

7-إحكام السيطرة الأمنية على كافة الموانئ والمطارات والمنافذ الشرعية والتنسيق مع الجهات المختصة لتدبير الاحتياجات من الأجهزة والمعدات وفق المعايير الدولية لإحكام السيطرة الأمنية بتلك المنافذ.

8- حل مشكلة المرور وتكثيف الحملات المرورية على مدار اليوم والقضاء على المواقف العشوائية وتفعيل خدمات تأمين المحاور والطرق الرئيسية.

9- إحكام الرقابة على الأسواق، ورصد الحالة التموينية ومؤشراتها وحركة تداول السلع ومدى توافرها، ومواجهة حالات حجب بعض السلع، وإرتفاع الأسعار غير المبررة.

10- مكافحة جرائم الأموال العامة ومواجهة جميع أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى فى البلاد .

11-  تحسين مستوى الخدمات الجماهيرية والتيسير على المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات والتسهيل والتيسير على المواطنين الأمر الذى يعد من أولويات سياسة وزارة الداخلية..

12- تقديم  كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يسهم فى توجية كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطنى المنوط بهم فى حفظ الأمن.

وجاءت تلك التكليفات خلال الاجتماع الذى عقده اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع مساعدى الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وعدد من القيادات الأمنية، وذلك فى إطار متابعة تنفيد السياسات الأمنية وتقييم أداء الأجهزة الأمنية واستعراض استراتيجية عملها خلال المرحلة المقبلة.


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