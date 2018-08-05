video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 02:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر للطيران تسير 17 رحلة من مطار القاهرة لنقل 3675 حاجا إلى الأراضى المقدسة

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:00 ص
مصر للطيران تسير 17 رحلة من مطار القاهرة لنقل 3675 حاجا إلى الأراضى المقدسة حجاج - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق
 
سيرت الشركة الوطنية مصرللطيران على مدار اليوم السبت 17 رحلة جوية بمعدل 9 رحلات جوية إلى جدة بواقع 8 رحلات من القاهرة ورحلة واحدة من شرم الشيخ، وكذلك 8 رحلات من القاهرة إلى المدينة المنورة نقلت 3675 حاجا من حجاج قرعة وتضامن الشرقية وقرعة وتضامن الإسماعلية وقرعة أسيوط والدقهلية وقرعة تنازلات وتضامن القاهرة والسويس وحجاج مالى.
 
 
وكانت الشركة قد سيرت أمس الجمعة 19رحلة جوية جميعهم من مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة بمعدل 10رحلات إلى المدينة المنورة و9 رحلات إلى جدة نقلت خلالها 4160 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والشرقية وأسيوط وتضامن المنوفية وبورسعيد والدقهيلة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران تسير 36 رحلة إلى الآراضى المقدسة اليوم وغدا لنقل 7800 حاج

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران




لا تفوتك
​‏"البحوث الإسلامية" يطلق أكبر حملة توعوية لمواجهة الشائعات وتوعية المواطنين

​‏"البحوث الإسلامية" يطلق أكبر حملة توعوية لمواجهة الشائعات وتوعية المواطنين

تعرف على "مهدى الحاراتى" تاجر الموت القطرى المتورط فى محاولة اغتيال "حفتر"

تعرف على "مهدى الحاراتى" تاجر الموت القطرى المتورط فى محاولة اغتيال "حفتر"

بعد توتر الأجواء فى سانتياجو برنابيو.. هل اتخذ محمد صلاح القرار الصحيح برفض ريال مدريد؟.. ضغوط جماهير الملكى.. استقالة زين الدين زيدان.. السير على خطى أساطير ليفربول.. وحب جماهير الريدز..عوامل تدعم قرار الفرعون

بعد توتر الأجواء فى سانتياجو برنابيو.. هل اتخذ محمد صلاح القرار الصحيح برفض ريال مدريد؟.. ضغوط جماهير الملكى.. استقالة زين الدين زيدان.. السير على خطى أساطير ليفربول.. وحب جماهير الريدز..عوامل تدعم قرار الفرعون

تخيل.. عائلة من الثعالب تعيش داخل مقر فيس بوك بكاليفورنيا

تخيل.. عائلة من الثعالب تعيش داخل مقر فيس بوك بكاليفورنيا

فيديو.. حارس وفاق سطيف يحرم الشحات من هدف خرافى مع العين

فيديو.. حارس وفاق سطيف يحرم الشحات من هدف خرافى مع العين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة