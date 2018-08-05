مصر للطيران تسير 17 رحلة من مطار القاهرة لنقل 3675 حاجا إلى الأراضى المقدسة

كتب محمود عبد الغنى

سيرت الشركة الوطنية مصرللطيران على مدار اليوم السبت 17 رحلة جوية بمعدل 9 رحلات جوية إلى جدة بواقع 8 رحلات من القاهرة ورحلة واحدة من شرم الشيخ، وكذلك 8 رحلات من القاهرة إلى المدينة المنورة نقلت 3675 حاجا من حجاج قرعة وتضامن الشرقية وقرعة وتضامن الإسماعلية وقرعة أسيوط والدقهلية وقرعة تنازلات وتضامن القاهرة والسويس وحجاج مالى.

وكانت الشركة قد سيرت أمس الجمعة 19رحلة جوية جميعهم من مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة بمعدل 10رحلات إلى المدينة المنورة و9 رحلات إلى جدة نقلت خلالها 4160 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والشرقية وأسيوط وتضامن المنوفية وبورسعيد والدقهيلة.