محافظ الشرقية يعتمد نتيجة إمتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية نسبة نجاح 89.94%

الشرقية - إيمان مهنى

إعتمد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية نتيجة إمتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2017 م / 2018 م بنسبة نجاح 89.94 % لتبلغ نتيجة الصف الثالث الإعدادي للدورين معاً بنسبة 97.43% .

وأوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه حضر إمتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 22860 طالب وطالبة ونجح منهم 22102 طالب وطالبة.

كما إعتمد محافظ الشرقية نتيجة إمتحان الدور الثاني التعليم للإعدادية المهنية للعام الدراسي 2017 م / 2018 م بنسبة نجاح 88.38% نتيجتي إمتحان الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي للصم بنسبة نجاح 100% ..

وهنأ المحافظ الناجحين وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح للإلتحاق بزملائهم.