محافظة مطروح توضح الموقف من إزالة مبانى قرى سياحية بالساحل الشمالى

ومن جانبها، أكدت محافظة مطروح، أنها اتبعت القوانين واللوائح المنظمة، فى تنفيذ قرارات الإزالة، للمبانى المخالفة داخل القرى السياحية، خاصة أن أصحابها لم يتقدموا بطلبات ترخيص للمبانى المخالفة.

نص بيان محافظة مطروح

موقف شركة طيبة للمقاولات والاستثمار السياحى (قرية تلال)

بشأن ما أثير حيال قيام مجلس مدينة الضبعة بتنفيذ قرار الإزالة رقم (28) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/6/13

نود التفضل بالإحاطة بالآتى:-

أولاً: صدر قرار السيد رئيس مركز ومدينة الضبعة رقم (61) لسنة 2018 بتشكيل لجنة برئاسة السيد/ شريف مرتاح هنداوى نائب رئيس المركز وعضوية كل من مدير الأملاك ومدير الشئون القانونية ومدير الإدارة الهندسية بالمركز (مرفق 1)

تكون مهمة اللجنة:( المرور على المشروعات الاستثمارية الكائنة بمركز ومدينة الضبعة لتحديد نسب التنفيذ لهذه المشروعات ومدى التزامها بمواعيد التنفيذ الواردة، وكذا التزامها بما جاء بمشروعات التقسيم أوالمخطط العام المعتمد من مديرية الإسكان، وحصر التجاوزات والتعديات والمخالفات الموجودة بهذه المشروعات وتحديد مدى التزامها بمساحة حرم البحر والطريق العام والمشاه.

وأثناء مرور هذه اللجنة بتاريخ 2018/6/12 على شركة طيبة للمقاولات والإستثمار السياحى (تلال) تبين الآتى:-

قامت الشركة ببناء وصب 8 مبان مقامة بدون ترخيص وهى عبارة عن الآتى:

1) ثلاثة مبان دورأرضى+ أول علوى+ ثانى علوى بمسطح المبنى الواحد حوالى900م2.

2) ثلاثة مبنى عبارة (دور أرضى+ أول علوى) بمسطح حوالى 900 م2

3) 2 مبنى تحت الإنشاء بمسطح 300 م2

كافة الأعمال عاليه هياكل خرسانية تم بناؤها دون الحصول على تراخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.

ثانياً :- الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها من قبل مركز ومدينة الضبعة:

تم إصدار قرار إيقاف أعمال رقم (28) لسنة 2018 للأعمال المخالفة المشار إليها عالية بتاريخ 2018/6/12 (مرفق 2)

صدر قرار إزالة رقم (28) لسنة 2018 بتاريخ 2018/6/12 بإزالة الأعمال المخالفة وتم اعتماده من السيد الوزير المحافظ بذات التاريخ (مرفق 3)

وطبقاً للمادة 60 من القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والتى تنص على (تزال بالطريق الإدارى على نفقة المالك المخالفات الآتية:-

المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص.. الخ ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.

تم إخطار السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بكتاب مركز ومدينة الضبعة المؤرخ فى2018/7/2 وذلك لتوفيرالقوة اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة سالف البيان (مرفق 4)

بتاريخ 2018/8/1 تم التوجه إلى الشركة المذكورة لتنفيذ قرار الإزالة المشار إليه عالية وتم البدء فى تنفيذ الإزالة خلال هذا اليوم

ثالثاً: بالنسبة وجود تراخيص بناء صادرة للشركة من عدمه:

* أفاد مركز ومدينة الضبعة بأن الشركة لم تتقدم بطلب ترخيص للمبانى الصادر بشأنها قرار الإزالة (مرفق 5)

رابعاً: أبرز الشركات السياحية الصادر لها قرارات إزالة هى شركة طيبة (تلال)

خامساً: هناك كثير من الشركات الإستثمارية المماثلة لنفس الشركة، إلا أنها إلتزمت بالقانون ولم تشرع بالبناء بدون رخصة.

سادساً: لا يوجد قرار إيقاف صادر من رئاسة مجلس الوزراء بوقف أعمال الإزالة ولكن معالى وزيرة الاستثمار طلبت إرجاء التنفيذ لحين بحث الموضوع وتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة.