ضبط 100 كيلو زيت طعام مجهول المصدر بجهينة فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز مدينة جهينة قامت بحملات تموينية أسفرت عن تحرير 8 محاضر مخلفات تموينية متنوعة، وضبط 100 كيلو جرام زيت طعام مجهول المصدر، تم التحفظ عليها لحين العرض على النيابة للتصرف وإعدامها بالطرق القانونية وبشكل آمن.

جاءت الحملة بالتنسيق بين الوحدة المحلية والصحة والتموين، وذلك فى اطار خطة المحافظة لإحكام السيطرة على الاسواق وضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع والمواد الغذائية المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك .

وأضاف حازم ابو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة مكبرة بالاشتراك مع ادارة التموين والإدارة البيطرية والمتابعة الميدانية والتفتيش المالى والإدارى للمرور على المحلات التجارية والأسواق وضبط الاسعار والتأكد من صلاحية اللحوم والمواد الغذائية المعروضة بالأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 مخالفات متنوعة، حيث تم ضبط 100 كيلو زيت مجهولة المصدر وتم التحفظ عليه والعرض على النيابة بمعرفة إدارة تموين جهينة، كما تم المرور على مخبز بقرية عنيبس وتبين وجود مخالفة توقف جزئى، وتم تحرير 4 محاضر عدم اعلان عن الاسعار ، و2 محضر ذبح خارج السلخانة، وجارى اعمال المتابعة بصفة دورية.

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية ومديرية الصحة ومديرية التموين بتكثيف الحملات للحفاظ على صحة المواطنين ومتابعة الأسواق لضبط المواد الغذائية واللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمى بقرى ومدن المحافظة واحالة المخالفات الى النيابة المختصة وجهات التحقيق .