صور.. وكيل تموين الأقصر يتفقد مكاتب تسجيل المواليد بعد التسهيلات الجديدة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، جولة على مقرات تسجيل المواليد فى المنظومة التموينية، وذلك لمتابعة التوافد من المواطنين ومدى تجاوب الموظفين فى التسهيل والتخفيف عليهم فى عملية تسجيل مواليدهم فى منظومة التموين.

وقال وكيل تموين الأقصر – خلال جولاته - أنه تم إجراء عدة أمور للتيسير على المواطنين والعمل على إتاحة الفرصة أمامهم لإضافة أبنائهم إلى البطاقات التموينية، من خلال تقديم استمارة إضافة مواليد، والذى تم بدء العمل به من 1 أغسطس الجارى ويستمر حتى 7 نوفمبر 2018، إنه بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين لم يتمكنوا من تقديم مستند بقيمة المعاش يكتفى بتسجيل الرقم التأمينى "للمعاش" وسوف يتم مراجعته مع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، وبالنسبة لأصحاب معاش الضمان وتكافل وكرامة وما فى حكمهم يتم الاكتفاء بتقديم صورة من كارت الفيزا الخاص بصرف المعاش، مع مراعاة الدقة فى تسجيل رقم المعاش والتأكد من صحته، موضحاً أنه بالنسبة للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم، تقديم شهادة من الجهة التى يعمل بها، موضح بها إجمالى ما يتقاضاه من مرتب وخلافه مع عدم الحاجة إلى تقديم بحث اجتماعى، كما يلاحظ أنه يتم إضافة المواليد على بطاقة الجد للأب فى حالة إذا كان الأب مستفيدا ومستحقا للصرف فى بطاقة ذويه التموينية، وعدم إضافة مواليد على بطاقة الجد للأم إلا فى حالة إذا كانت الأم مستفيدة ومستحقة للصرف فى بطاقة ذويها التموينية إذا كانت أرملة أو مطلقة.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إضافة الأبناء المستحقين للإضافة للبطاقات التموينية التى تم تنفيذ طلب لها على النظام "بدل فاقد – تالف – فصل اجتماعى – مستجد" والتى تم الموافقة على الطلب، وبالنسبة للأبناء السابق إضافتهم كمستفيدين خبز فقط، وغير مستفيدين لمنظومة التموين يتم إضافتهم إلى بطاقة ذويهم فى حالة كونهم من الفئات المستهدفة، وفى جميع الأحوال السابقة يتم مراعاة القواعد المنظمة لإضافة المواليد الواردة بالتوجيه الوزارى رقم 19 لسنة 2018.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أن الأمور تسير بصورة طبيعية تماماً في مختلف مقرات التموين التي تجهيزها لخدمة المواطنين والبلاغ عددها 30 مقراً وتشمل ما يلى:- (مركز شباب القرنة – مركز شباب الزمامى بجوار مكتب التموين بقامولا – مركز شباب البعيرات – مركز شباب الضبعية – مركز شباب الأقالته – إدارة تموين بندر الأقصر لوسط المدينة – إدارة تموين بندر الأقصر للكرنك – مركز شباب العوامية – مكتب تموين الزينية – مركز الإرشاد الزراعى بالعشى – مركز شباب أرمنت الحيط - جمعية الشباب المسلمين بأرمنت الوابورات – مكتب تموين الرزيقات – مكتب تموين المحاميد – مكتب تموين الرياينة – قاعة مجلس المدينة القديم بإسنا – قاعة بالوحدة المحلية لقرية النمسا – قاعة بالوحدة المحلية لقرية الشغب – مقر جمعية التنمية الريفية بأصفون – مقر مكتب تموين النجوع الجديد بقرية النجوع – مقر الوحدة المحلية بقرية الدير الدور الأرضى – مقر قصر ثقافة الكيمان – مركز شباب ترعة ناصر – مقر دار المناسبات بقرية الحلة – مكتب الارشاد الزراعى بالبياضية – مكتب تموين البغدادى – الوحدة المحلية بالحبيل بمكتب رئيس القرية – مركز المعلومات بمجلس مدينة الطود – مكتب تموين العديسات – المجلس المحلى القديم بالمريس).

وكان قد تم البدء فى تلقى استمارات إضافة مواليد، اعتباراً من مطلع أغسطس الجاري وحتى 31 أكتوبر المقبل، وعدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على النظام 3 مواليد على أن يكونوا مواليد من 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015، وتم تشكيل مجموعة عمل أو أكثر بكل مقر لتلقى استمارات إضافة المواليد من المواطنين الذين يرغبون فى إضافة مواليد إلى بطاقتهم سارية المفعول حتى تاريخه، وليس بها أخطاء، ومرفق بها بحث اجتماعى وشهادة الدخل، وصورة الرقم القومى، وصورة شهادة الميلاد.