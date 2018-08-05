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الأحد، 05 أغسطس 2018 03:14 م
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صور..إنقاذ 400 مهاجر قبالة ساحل إسبانيا

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:37 م
صور..إنقاذ 400 مهاجر قبالة ساحل إسبانيا مهاجرين
رويترز
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 أفادت أجهزة إنقاذ إسبانية بإنقاذ قرابة 400 مهاجر في البحر المتوسط مطلع الأسبوع ، خلال محاولتهم العبور من المغرب إلى إسبانيا.

 

وعلى الرغم من انخفاض العدد الإجمالى للمهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا عن طريق البحر مقارنة بالذروة التى بلغها عام 2015 ، فإن إسبانيا تشهد زيادة مطردة فى الهجرة عبر البحر التى بدأت قبل أكثر من عام وارتفعت وتيرتها فى الشهور القليلة الماضية.

 

وقال خفر السواحل الإسبانى على تويتر ، إنه جرى إنقاذ 395 شخصا من على متن 9 قوارب حتى يوم السبت فى مضيق جبل طارق وبحر البوران ،وأضاف أنه تم إنقاذ اثنين آخرين من قارب صغير اليوم الأحد.

 

وللمرة الأولى منذ سنوات، تصبح إسبانيا الوجهة المفضلة للاجئين بدلا من إيطاليا إذ سجلت وصول قرابة 21 ألف مهاجر منذ مطلع العام ، أى ما يفوق تقريبا عدد الوافدين خلال العام الماضى بأكمله وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.

 

وأضافت المنظمة أن معدل الوفيات خلال العبور من المغرب يصل إلى حوالى واحد بين كل 70 مهاجرا ، أى أنه أقل من مثيله عند العبور من ليبيا إلى إيطاليا وهو واحد بين كل 19 شخصا.

المهاجرون يقفون على متن سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة غير حكومية
المهاجرون يقفون على متن سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة غير حكومية

 

إنقاذ مهاجرين فى البحر المتوسط
إنقاذ مهاجرين فى البحر المتوسط

 

جانب من إنقاذ مهاجرين فى البحر المتوسط
جانب من إنقاذ مهاجرين فى البحر المتوسط

 

مهاجر على متن سفينة
مهاجر على متن سفينة

 

مهاجر ينظر إلى البحر المتوسط
مهاجر ينظر إلى البحر المتوسط

 

مهاجرون بعد إنقاذهم
مهاجرون بعد إنقاذهم

 

مهاجرون ينامون على متن سفينة
مهاجرون ينامون على متن سفينة

 

 


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