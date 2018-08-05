رئاسة الحرمين الشريفين تعلن عن مكافأة وجائزة لتنفيذ تطبيق إلكترونى للحج

كتب مصطفى عنبر

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، اليوم الأحد، عن رصد مكافأة لكل من يساهم فى بناء تطبيق إلكترونى يخدم قاصدى الحرمين.

وقالت الرئاسة فى بيان لها إنه "انطلاقاً من رسالة الرئاسة المبنية على تحقيق رؤية المملكة 2030 في تسخير التقنية الحديثة لخدمة الحرمين والقاصدين من الحجاج والمعتمرين، تعلن عن رصد مكافأة لكل من يساهم في بناء تطبيق إلكتروني يخدم قاصدي الحرمين الشريفين.

وأوضحت أنها ستعلن التفاصيل قريبًا.

كما أعلنت الرئاسة في وقت لاحق اليوم عن ( جائزة أفضل عمل إعلامي ) لإبراز دور المملكة الريادي في خدمة الحرمين وقاصديهما .

وقالت : إنطلاقاً من دور الإعلام وأهميته في إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين تُعلن الرئاسة عن ( جائزة أفضل عمل إعلامي ) لإبراز دور المملكة الريادي في خدمة الحرمين وقاصديهما .