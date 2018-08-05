video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئاسة الحرمين الشريفين تعلن عن مكافأة وجائزة لتنفيذ تطبيق إلكترونى للحج

الأحد، 05 أغسطس 2018 03:07 م
رئاسة الحرمين الشريفين تعلن عن مكافأة وجائزة لتنفيذ تطبيق إلكترونى للحج المسجد الحرام
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، اليوم الأحد، عن رصد مكافأة لكل من يساهم فى بناء تطبيق إلكترونى يخدم قاصدى الحرمين.

 

وقالت الرئاسة فى بيان لها إنه "انطلاقاً من رسالة الرئاسة المبنية على تحقيق رؤية المملكة 2030 في تسخير التقنية الحديثة لخدمة الحرمين والقاصدين من الحجاج والمعتمرين، تعلن عن رصد مكافأة لكل من يساهم في بناء تطبيق إلكتروني يخدم قاصدي الحرمين الشريفين.

 

وأوضحت أنها ستعلن التفاصيل قريبًا.

 

كما أعلنت الرئاسة في وقت لاحق اليوم عن ( جائزة أفضل عمل إعلامي ) لإبراز دور المملكة الريادي في خدمة الحرمين وقاصديهما .

 

وقالت : إنطلاقاً من دور الإعلام وأهميته في إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين تُعلن الرئاسة عن ( جائزة أفضل عمل إعلامي ) لإبراز دور المملكة الريادي في خدمة الحرمين وقاصديهما .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. مصر للطيران تسير 12 رحلة خاصة لنقل حجاج فلسطين

وزير القوى العاملة يطالب حجاج الوزارة بالدعاء لمصر

رئيس بعثة الحج الطبية يلتقى القنصل العام المصرى فى جدة

مسابقة لابتكار حلول تكنولوجية متقدمة لتسهيل موسم الحج

الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 1441 حاجا

الحرمين الشريفين

السعودية

الحج

تطبيق الكترونى

حجاج




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة