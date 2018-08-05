جامعة سوهاج تشكل لجنة لإعداد خطتها البحثية

سوهاج محمود مقبول

أصدر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج القرار رقم 1045 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإعداد الخطة البحثية بالجامعة للعام الجامعى 2019/2018 والمكونة من 15 عضوا برئاسة الدكتور أحمد الخطيب الاستاذ بكلية العلوم وعضوية 14 عضوا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأوضح عزيز أن الهدف من اعداد الخطة هو تحديد المجالات البحثية ذات الاولية التى يجب أن تركز عليها الجامعة خلال السنوات الخمس القادمة، والتى تتفق مع خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وخطه البحث العلمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة أن تكون للجامعة اتجاه واضح للبحث العلمى التطبيقى، الذى يتفق مع أولويات المجتمع المحيط ويساهم فى حل المشكلات التنموية بالإقليم، بالإضافة إلى متابعه التطور العالمى فى البحث العلمى الأكاديمى. كما ستضع الخطة أطر للتعاون مع الجهات البحثية داخليا وخارجيا.

وذكر أن أعمال اللجنة ستسير وفق برنامج تنفيذى ينتهى فى النصف الثانى من شهر سبتمبر القادم، حيث ينفذ فريق إعداد الخطة فى تلك الفترة عدد من الأنشطة، وإجراءات تنفيذها منها تهيئة فريق إعداد الخطة، دراسة خصائص الوضع الراهن لمنظومة البحث العلمى للجامعة، تحديد المكونات الاستراتيجية لخطة الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمى، دراسة وتقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات فى ضوء الخطط البحثية المقدمة من كل الكليات والأقسام العلمية، إعداد وثيقة خطة البحث العلمى للجامعة.

يذكر أن قرار تشكيل اللجنة ضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من بينهم الدكتور خالد عبداللطيف عمران، أحمد محمد حسانين، محمود سالم احمد، حمادى عبدالحميد حسين، حسان حمدى عبدالرحمن، طلعت على أحمد، محمد صلاح الدين احمد، محمد حسنى صادق، محمد عبدالله على معروف، خلف على همام، احمد محمود موسى، اشرف ابوالوفا عبدالرحيم، نادية محمد على، محمد يوسف.