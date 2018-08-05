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الأحد، 05 أغسطس 2018 03:46 م
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لليوم الثانى..

جامعة الإسكندرية تواصل فاعليات المسابقة الدولية للتعرف على الألغام

الأحد، 05 أغسطس 2018 03:35 م
جامعة الإسكندرية تواصل فاعليات المسابقة الدولية للتعرف على الألغام فاعليات المسابقة الدولية للتعرف على الألغام الأرضية والمتفجرات
الإسكندرية – هناء أبو العز
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تتواصل لليوم الثانى على التوالى فاعليات المسابقة الدولية للتعرف على الألغام الأرضية والمتفجرات فى نسختها السابعة والتى تنظمها جامعة الإسكندرية بالشراكة مع مؤسسة "حدث للإبداع وريادة الأعمال" وجمعية مهندسى الكهرباء والألكترونيات للروبوتات IEEE RAS وبالتعاون مع الجهاز القومى المصرى لتنظيم الاتصالات كشريك استراتيجى.
 
وتأهلت 10 فرق (فريقان من جامعة الإسكندرية وهما فريق mind cloud وفريق MECA 20 ، وفريقان من جامعة حلوان وهما فريق Vikings وفريق The shield ، وفريق Assiut Robotics من جامعة أسيوط، وفريق Auctroventa  من جامعة 6 أكتوبر، وفريق Falcons من الجامعة الأمريكية، وفريق ZC من جامعة زويل، وفريق ROS-SAM من المعهد العالى للتكنولوجيا وفريق Tesla team من المعهد التكنولوجى بالعاشر من رمضان) للتصفيات التى تجرى اليوم، و10 فرق من مرحلة التعليم ما قبل الجامعى وذلك تمهيداً لاختيار ثلاث فرق من كل مجموعة للتأهل للنهائيات فى أسبانيا.
 
وقدمت الفرق المتأهلة عرضا تفصيليا عن التكنولوجيا المستخدمة فى تصنيع الروبوتات وطريقة تصميمها وتشغيلها وذلك بالتوازى مع استمرار المسابقة على أرض ملاعب كلية الهندسة، وستعلن النتائج النهائية للفرق الثلاث التى ستتأهل للنهائيات مساء اليوم فى الحفل الختامى بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض بسموحة.
 
 
فاعليات المسابقة الدولية للتعرف على الألغام الأرضية والمتفجرات
فاعليات المسابقة الدولية للتعرف على الألغام الأرضية والمتفجرات

فاعليات المسابقة الدولية للتعرف على الألغام الأرضية والمتفجرات
فاعليات المسابقة الدولية للتعرف على الألغام الأرضية والمتفجرات

فاعليات المسابقة الدولية للتعرف على الألغام الأرضية والمتفجرات
فاعليات المسابقة الدولية للتعرف على الألغام الأرضية والمتفجرات

 


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