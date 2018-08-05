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تأخر إقلاع 8 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

الأحد، 05 أغسطس 2018 04:27 ص
تأخر إقلاع 8 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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شهد مطار القاهرة الدولى، تأخر إقلاع 8 رحلات دولية، عن موعدها المقرر بجدول التشغيل، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة .

 

وقالت مصادر ملاحية بالمطار: إن رحلة خطوط السعودية للطيران، رقم 3318 المتجهة إلى مدينة الرياض، ورحلة خطوط الأردنية للطيران، رقم 5812 المتجهة إلى عمان، ورحلة الخطوط السعودية للطيران رقم 386 المتجهة إلى مدينة جدة، ورحلة الخطوط التركية للطيران، رقم 695، المتجهة إلى مدينة إسطنبول، تأخرت أكثر من ساعة بسبب ظروف التشغيل والصيانة.

 

كما تأخرت رحلة خطوط "فلاى ناس" للطيران، رقم 266 المتجهة إلى مدينة الرياض، ورحلة خطوط العربية للطيران رقم 9621 المتجهة إلى الشارقة، ورحلة الخطوط الكويتية، رقم 9539، المتجهة إلى مدينة الكويت، ورحلة الخطوط العمانية للطيران رقم 408، المتجهة إلى مدينة مسقط.


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