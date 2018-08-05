النيابة تصرح بدفن جثة شاب عثر عليه مقتولًا فى أبو النمرس

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة شاب عثر عليه مقتولًا بمنطقة أبو النمرس، وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة شاب ملقاة فى الطريق، وبالانتقال والفحص تبين إصابة الشاب بطلقة نارية فى الرأس أودت بحياته.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، إن التحريات الأولية أشارت إلى أن جريمة القتل ارتكبت بغرض سرقة مبلغ مالى كبير كان بحوزة المتهم، وكان متوجها لشراء عدة قطع أثرية.