المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطلين ضبط بحوزتهما 2 كيلو "فودو" بعين شمس

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة عين شمس الجزئية، خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى، بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وإعداد تقرير فنى.

فيما قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول نشاطهما الإجرامى.

تعود تفاصيل القضية عندما، ألقى رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، القبض على كل من "خالد ك م" 21 سنة، عاطل، و"أحمد ر أ" 22 سنة، عاطل، أثناء استقلالهما سيارة ماركة فولكس صفراء اللون بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة الأول" وعثر بحوزتهما على كمية من الفودو المخدر وزنت 2 كيلو، ومبلغ مالى 150 جنيها، و4 هاتف محمول، و2 سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.