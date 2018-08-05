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المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأحد، 05 أغسطس 2018 07:00 ص
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر كوبرى السيدة عائشة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تغلق اليوم الأحد اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، كوبرى السيدة عائشة جزئيا لمدة 3 أشهر، بسبب إجراء أعمال إصلاحات عبارة عن تدعيم سطح الكوبرى وضبط الميول الهندسية، على أن تكون تلك اﻷعمال على مرحلتين، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

وستبدأ المرحلة اﻷولى بغلق الكوبرى بالاتجاه القادم من القلعة ومتجه لسور مجرى العيون، وتحويل الحركة المرورية إلى المسطح الأرضى، مع غلق جميع الفتحات أسفل جسم الكوبرى لمنع حركة المرور العرضى، واستيعاب الأحجام لمدة شهر ونصف وستكون هناك مرحلة ثانية بنفس ذات المدة، سيتم البدء فيها بعد انتهاء المرحلة اﻷولى.

كما تشمل المرحله الثانية، إغلاق كوبرى السيده عائشة، فى الاتجاه القادم من مجرى العيون ومتجه إلى القلعة وتحويل الحركة المرورية فى هذا الاتجاه للقادم من مناطق مجرى العيون، على أن يسلك الطريق العكسى الذي تم الانتهاء من إصلاحه بعد استقطاع جزء من الجزيرة الوسطى والرصيف قبل مطلع على الكوبرى و سلوك الاتجاه الذى تم الانتهاء من الأعمال فيه وعودة الحركة المرورية لطبيعتهما بعد منزل الكوبرى، وتستمر هذه الأعمال لمدة شهر ونصف.

و ستكون الأعمال اعتبارا من يوم الأحد الموافق  5/8/2018 و لمدة 3 أشهر من الساعة 12 صباحا على أن تتولى محافظه القاهرة و شركه المقاولين العرب توفير جميع الدعم الذى يشمل رفع كفاءة المسطح الأرضى وأسوار فصل حركة المشاة على أن يتم إجراء تجربة لمدة أربع أيام من تاريخ الغلق للوقوف على أى سلبيات أو متطلبات لإدارة حركة المرور.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتكثيف الخدمات لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، مع وضع المساعدات الفنية والاقماع والاضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.


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