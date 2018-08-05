المدير التنفيذى بالبنك الدولى: 8 مليارات دولار محفظة البنك فى مصر

شرم الشيخ ــ عبد الحليم سالم

كشف السفير راجى الإتربى المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى بواشنطن، أن محفظة البنك فى مصر تزيد عن 8 مليارات دولار، وهى المحفظة الأكبر بين الدول العربية ودول المنطقة.

وقال راجى الإتربى لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركته فى مؤتمر البنوك الافريقية بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن البنك يواصل دعم برامج التنمية فى مصر سواء الحكومة أو القطاع الخاص من خلال مشروعات مؤسسة التمويل الدولية والتى تساهم فى تمويل مشىوعات ضخمة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة بأكثر من مليار دولار، بخلاف دعم التعليم بنصف مليار دولار.

وأضاف أن البنك يدعم التنمية عامة فى مصر ويدرك حرص مصر على المضى قدما فى برامج الإصلاح رغم التحديات الكبيرة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أوضح لرئيس البنك الدولى جيم كيم حرص مصر على نجاح خطة الاصلاح مهما كانت التحديات، بهدف انتشالها من الوضع الاقتصادى الحالى أو وضع اكثر استقرارا ويلبى طموحات الشعب المصرى، وبالفعل البرنامج يسير بشكل جيد جدا والدليل التحسن الكبير فى مؤشرات الاقتصاد المصرى على مستوى السياستين المالية والنقدية.

وأشاد بالتناغم بين الحكومة المصرية والبنك الدولى والتنسيق فيما بينهما مما ينعكس إيجابا على دعم البنك لمصر، وبجهود الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى محافظ مصر لدى البنك الدولى فى زيادة تمويلات البنك لمصر.