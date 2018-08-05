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السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب لهو الأطفال فى حلوان

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:24 م
السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب لهو الأطفال فى حلوان المتهمون عقب القبض عليهم
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث القاهرة، فى السيطرة على مشاجرة بالأسلة النارية والبيضاء وتراشق الحجارة، بين مجموعة من الاشخاص بمنطقة حلوان، بسبب خلافات فيما بينهما حول الجيرة ولهو الأطفال، وتم ضبط طرفى المشاجرة والاسلحة المستخدمة وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالى بمشاجرة وإطلاق أعيرة بمنطقة كفر العلو، بالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة بين "عرفات ع م" 37 سنة، عامل، وشقيقيه كلا من "أحمد ع م" 30 سنة، عامل، و"عبد الله ع م" 26 سنة، عامل.

 

كما تبين أن الطرف الثانى يضم كلا من "محمود س ح" 27 سنة، سائق، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 16مم وطلقة من ذات العيار"، وشقيقه "محمد س ح" 37 سنة، عامل، وبحوزته سلاح ابيض "سنجة"، ونجل شقيق السائق "عيد إ س" 19 سنة، عامل.

 

ومن خلال الفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالتراشق بالحجارة وإطلاق الرابع أعيرة نارية فى الهواء من السلاح النارى المضبوط بحوزته دون حدوث ثمة إصابات.

 

وتمكن ضباط مباحث القسم من السيطرة على الموقف، وضبط طرفى المشاجرة والسلاح النارى والأبيض المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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