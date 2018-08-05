الجيش السورى يشن غارات مكثفة على مواقع تابعة لـداعش بريف السويداء

لندن (أ ش أ)

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بأن قوات الجيش السورى شنت غارات جوية وقصف مدفعى مكثف على تجمع مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى فى ريف السويداء مع استمرارها فى إرسال مزيد من التعزيزات إلى تلك المنطقة.

وقال المرصد، وفقا لما ذكرته قناة "العربية الحدث"، اليوم الأحد، إن قوات الجيش السورى عززت الشريط الحدودى على طول الحدود الشرقية لمدينة السويداء والتى تمتد لأكثر من مائة كيلومتر.

وأضاف أن هذا الانتشار يهدف إلى منع أى تسلل لداعش باتجاه القرى الأمنة وقطع خطوط الإمداد عن تجمعات الإرهابيين فى البادية التى يسيطر داعش على 50% من مساحتها.

وتشهد القرى الواقعة على الخطوط الأولى المحاذية لباديتى السويداء الشرقية والشمالية الشرقية عمليات استنفار أمنى مكثف، ترافق مع قصف صاروخى ومدفعى على مواقع داعش فى المناطق الجبلية.

من جانبها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استعدادها للمشاركة فى عمليات قوات الجيش السورى ضد مسلحى داعش فى ريف السويداء وتحرير ريفها الشرقى من عناصر داعش.