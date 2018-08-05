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الجامعة العربية ونائب رئيس بعثة نيوزلندا يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:45 م
الجامعة العربية ونائب رئيس بعثة نيوزلندا يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية جامعة الدول العربية - صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
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بحث الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي، مع نائب رئيس بعثة نيوزلندا بالقاهرة روس باتشيلور، آخر تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية، والأوضاع فى قطاع غزة المحاصر بالإضافة إلى ملف المصالحة الفلسطينية.

 

وأكد السفير أبوعلي، خلال اللقاء الذى عقد فى مقر الجامعة العربية اليوم الأحد، موقف الجامعة العربية الثابت من القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والتى تأتى فى مقدمة أولويات العمل العربى المشترك.

 

وأوضح أن تحقيق السلام العادل والدائم والشامل بالاستناد إلى مبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة عبر إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق رؤية حل الدولتين والرفض العربى القاطع لأى محاولات تستهدف المساس بحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة.

 

كما أكد الأمين العام المساعد، دعم الجامعة العربية أيضا لجهود مصر فى تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية.

 


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