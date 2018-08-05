استشهاد شاب فلسطينى متاثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى

غزة (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة وفاة شاب مساء الأحد، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلى قبل نحو 3 أشهر.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة فى بيان تلقته وكالة فرانس برس، "استشهد أحمد جهاد العايدى (17 عاما) متأثرا بجروحه التى أصيب بها برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلى فى الجمعة الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق مخيم البريج" وسط قطاع غزة.

وبوفاته، يرتفع إلى 160 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلى منذ بدء الإحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل فى 30 مارس الماضى.

وظهر الأحد كان أصيب 4 فلسطينيين بجروح بين متوسطة وطفيفة إثر ضربات لطائرة إسرائيلية بدون طيار على منشأة تابعة لمسلحين فى شمال غزة، وفق ما أفاد مسؤولون أمنيون فى القطاع الذى تديره حركة حماس.

وذكرت المصادر أن المنشأة الواقعة شمال بلدة بيت لاهيا كانت تستخدم من قبل مجموعة صغيرة يُطلَق عليها اسم "المجاهدين".

من جهته، أفاد الجيش الاسرائيلى أن إحدى طائراته قصفت هدفين فى شمال القطاع واصفة أحدهما بأنه "مركبة استخدمتها مجموعة إرهابية لإطلاق البالونات الحارقة".

وأوضح الجيش فى بيان أن الطائرة هاجمت كذلك "مجموعة إرهابية كانت تطلق البالونات الحارقة من شمال قطاع غزة إلى إسرائيل".

ويطلق الفلسطينيون فى غزة البالونات والطائرات الورقية الحارقة عبر الحدود إلى اسرائيل ما يسبب باندلاع حرائق.