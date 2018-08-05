إزالة 11 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمدينة طهطا بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإزالة 11 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 6 قراريط بناحية المركز، وذلك فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظا عليها.

ومن جانبه أوضح حسام محمدين مهران رئيس مركز ومدينة طهطا فى بيان أنه تم القيام بحملة إزالات تم خلالها إزالة 11 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بناحية بندر طهطا ، ونجع القبيصات التابع لمجلس قروى زلة القاضى بمساحة 6 قراريط، بالاشتراك مع قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية وقسم العمليات ومعدات الوحدة وبرفقة قوات الأمن، وجارى متابعة الحملات وحماية الاراضى من التعديات .

وشدد عبد المنعم على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدى لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أى تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزارعية بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اراضى الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية .