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إحالة رئيس حى الرحاب للجنايات بتهمة الحصول على رشوة من صاحب عقار

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:53 ص
إحالة رئيس حى الرحاب للجنايات بتهمة الحصول على رشوة من صاحب عقار رئيس حى الرحاب - اموال
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بإحالة أوراق قضية رئيس حى الرحاب، ومحامى فى الشئون القانونية بمدينتى لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة.
 
 
وكشفت التحقيقات، أن الرقابة الإدارية تمكنت من إلقاء القبض على (ن.ع ع) رئيس حى المستثمرين الشمالية والرحاب التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، (و. ا) ومحامى بالشئون القانونية بجهاز مدينة الرحاب، عقب حصول الأول بوساطة الثانى على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذى يملكه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها.
 
 
وواجهت النيابة المتهم الأول بأقوال الشهود وبالتحريات الأمنية حوله والوقائع المتورط فيها، والتسجيلات الصوتية، وأقوال الشهود بالقضية، والتى أنكرها، واعتراف المتهم الثانى فى الواقعة الذى تضمن وساطته للمتهم الأول مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام.
 
 

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