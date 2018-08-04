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370 مركز شباب بالشرقية جاهزة لاستقبال موظفى التموين لتسجيل المواليد

السبت، 04 أغسطس 2018 08:00 ص
370 مركز شباب بالشرقية جاهزة لاستقبال موظفى التموين لتسجيل المواليد إضافة المواليد الجدد - أرشيفية
الشرقية-إيمان مهنى
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أكد عبد الحليم الحنفى، وكيل مديرية الشباب بالشرقية، أنه اجتمع بمديرية الإدارات الفرعية لتوجيه بفتح مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وعددها 370 مركزا، بالتنسيق مع التموين لاستقبال المواطنين لتسجيل المواليد بمعرفة مكاتب التموين، ذلك تنفيذ للتعليمات الوزارية.

وأضاف الحفنى لـ"اليوم السابع" أن مراكز الشباب على استعداد كامل لاستقبال موظفى التموين بالمكتب المختلفة، لتسجيل المواطنين ومعاونة الموظفين الشباب لمثليهم بالتموين، منعا لحدوث تكدس أو طوابير على مكاتب التموين.

فى سياق متصل، أكدت مديرية التموين أنه بلغ عدد الطلبات التى تم استقبلها على مدار اليومين الماضيين ما يقرب من 3000 طلب، مضيفا أنه جار التنسيق مع مديرى المكاتب وعددهم 123 لحصر الكثافات، لتسهيل نقل لجنة التسجيل لأقرب مركز شباب لتسهيل على المواطنين.

 


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