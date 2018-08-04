17 رحلة من مطار القاهرة لنقل 3675 حاجا إلى الأراضى المقدسة

كتب محمود عبد الغنى

تسير الشركة الوطنية مصرللطيران،اليوم السبت 17 رحلة جوية بمعدل 9 رحلات جوية إلى جدة بواقع 8 رحلات من القاهرة ورحلة واحدة من شرم الشيخ وكذلك 8 رحلات من القاهرةإلى المدينة المنورة لنقل 3675حاجا من حجاج قرعة وتضامن الشرقية وقرعة وتضامن الإسماعلية وقرعة أسيوط والدقهلية وقرعة تنازلات وتضامن القاهرة والسويس وحجاج مالي.

وكانت الشركة قد سيرت أمس الجمعة 19رحلة جوية جميعهم من مطار القاهرة إلى الاراضى المقدسة بمعدل 10 رحلات إلى المدينة المنورة و9 رحلات إلى جدة نقلت خلالها 4160 حاجامن حجاج قرعة الجيزة والشرقية واسيوط وتضامن المنوفية وبورسعيد والدقهيلة وحجاج مالى وعمل واقامة .