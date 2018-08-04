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وزير إريترى: "أسمرة" تبدأ تسيير رحلات منتظمة إلى أديس أبابا

السبت، 04 أغسطس 2018 03:15 م
وزير إريترى: "أسمرة" تبدأ تسيير رحلات منتظمة إلى أديس أبابا وزير الإعلام الإريترى
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قال وزير الإعلام الإريترى يمانى جبريميسكيل، إن الخطوط الجوية الإريترية بدأت فى تسيير رحلات منتظمة إلى العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، ليمثل بذلك خطوة أخرى فى طريق تحسين العلاقات بين البلدين.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال تغريدة لجبريميسكيل على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قد هبطت الشهر الماضى فى العاصمة الإريترية (أسمرة)، لتعد بذلك أول رحلة طيران تجارية من إثيوبيا إلى إريتريا منذ نحو 20 عاما.


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