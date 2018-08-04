video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 05:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نصب تذكارى لضحايا الاشتباكات الأخيرة فى نيكاراجوا

السبت، 04 أغسطس 2018 04:41 ص
نصب تذكارى لضحايا الاشتباكات الأخيرة فى نيكاراجوا أعمال عنف فى نيكاراجوا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
إضافة تعليق

أقام مواطنو نيكاراجوا اليوم السبت، نصبا تذكاريا لضحايا هجمات العنف الأخيرة بين الحكومة ومتظاهرين.

وتضمن النصب علم نيكاراجوا بجوار أسماء الضحايا، فى ساحة كبرى وسط توافد كبير من المواطنين. 

وكانت المظاهرات المعارضة لرئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا وللمطالبة بإقالته، قد تواصلت الأربعاء الماضى، حيث أطلق المتظاهرون قذائف هاون محلية الصنع فى تحدى للشرطة.

وشارك فى المظاهرات مجموعة من العاملين في مجال الصحة العامة بماناجوا.

 وزادت المظاهرات عنفا مع إقرار نيكاراجوا قانونا يعاقب بالسجن لمدة 20 عاما على جرائم "الإرهاب".

 

اسم أحد ضحايا الاشتباكات
اسم أحد ضحايا الاشتباكات

 

جانب من النصب التذكارى
جانب من النصب التذكارى

 

النصب التذكارى فى نيكاراجوا
النصب التذكارى فى نيكاراجوا

 

جانب من النصب التذكارى
جانب من النصب التذكارى

 

الورود بموقع الضحايا
الورود بموقع الضحايا

 

جانب من النصب التذكارى بموقع الضحايا
جانب من النصب التذكارى بموقع الضحايا

 

علم نيكاراجوا بجانب أسماء الضحايا
علم نيكاراجوا بجانب أسماء الضحايا

 

ورد بجوار اسم أحد الضحايا
ورد بجوار اسم أحد الضحايا

 

علم نيكاراجوا بموقع النصب
علم نيكاراجوا بموقع النصب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تواصل المظاهرات فى نيكاراجوا ضد سيارسة الرئيس دانيال أورتيجا

سفير نيكاراجوا: توقيع 10 اتفاقيات تعاون مع الكويت قبل نهاية 2018

نيكاراجوا

اخبار نيكاراجوا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الكهرباء: إضافة ألف ميجا وات سبتمبر المقبل من مشروعات رفع كفاءة 3 محطات

الكهرباء: إضافة ألف ميجا وات سبتمبر المقبل من مشروعات رفع كفاءة 3 محطات

لماذا بادر الأساقفة بغلق حساباتهم على "فيس بوك"؟.. اعرف أكثر

لماذا بادر الأساقفة بغلق حساباتهم على "فيس بوك"؟.. اعرف أكثر

" On Sport" تعرض جدول الدورى عقب نهاية الجولة الأولى

" On Sport" تعرض جدول الدورى عقب نهاية الجولة الأولى

"حماية المستهلك" يلزم شركات الأدوية بسحب 14 دواء تحتوى شوائب مسرطنة

"حماية المستهلك" يلزم شركات الأدوية بسحب 14 دواء تحتوى شوائب مسرطنة

فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى

فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى

كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة

كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة