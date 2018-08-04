نصب تذكارى لضحايا الاشتباكات الأخيرة فى نيكاراجوا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

أقام مواطنو نيكاراجوا اليوم السبت، نصبا تذكاريا لضحايا هجمات العنف الأخيرة بين الحكومة ومتظاهرين.

وتضمن النصب علم نيكاراجوا بجوار أسماء الضحايا، فى ساحة كبرى وسط توافد كبير من المواطنين.

وكانت المظاهرات المعارضة لرئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا وللمطالبة بإقالته، قد تواصلت الأربعاء الماضى، حيث أطلق المتظاهرون قذائف هاون محلية الصنع فى تحدى للشرطة.

وشارك فى المظاهرات مجموعة من العاملين في مجال الصحة العامة بماناجوا.

وزادت المظاهرات عنفا مع إقرار نيكاراجوا قانونا يعاقب بالسجن لمدة 20 عاما على جرائم "الإرهاب".



اسم أحد ضحايا الاشتباكات



جانب من النصب التذكارى



النصب التذكارى فى نيكاراجوا



جانب من النصب التذكارى



الورود بموقع الضحايا



جانب من النصب التذكارى بموقع الضحايا



علم نيكاراجوا بجانب أسماء الضحايا



ورد بجوار اسم أحد الضحايا