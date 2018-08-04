لجنة من وزارة الرى تبحث تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية فى الوادى الجديد غدا

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن لجنة من وزارة الرى سوف تصل الفرافرة يوم الأحد والاثنين للتواصل مع روابط الآبار بقرية الرواد، لتطوير المنظومة لتعمل بالطاقة الشمسية مع إجراء حوار مجتمعى لمشاركة المواطن فى الرأى، لاختيار أنسب طريقة للتطوير بالطاقة الشمسية وأسلوب السداد.

وأضاف الزملوط أنه أطلق مبادرة لتحويل آبار الرى بالمحافظة للعمل بنظام الطاقة الشمسية بدلًا من السولار والديزل، وذلك من خلال روابط الآبار على أن يتحمل المزارعون 50% من التكلفة وتتحمل المحافظة نفقات التحول لصغار الملاك، مؤكدا أنه سيتم اختيار إحدى المناطق للبدء فى تنفيذ المبادرة كنموذج يحتذى به لترشيد الاستهلاك وتخفيف العبء عن كاهل المزارعين.