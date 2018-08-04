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قاض أمريكى يحمل إدارة ترامب مسئولية العثور على أهالى 500 طفل مهاجر

السبت، 04 أغسطس 2018 08:11 م
قاض أمريكى يحمل إدارة ترامب مسئولية العثور على أهالى 500 طفل مهاجر ترامب
(أ ش أ)
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حمل قاض أمريكى إدارة الرئيس دونالد ترامب مسؤولية العثور على أهالى نحو 500 طفل مهاجر، بعد أن تم فصلهم تطبيقاً لسياسة عدم التسامح مع الهجرة غير الشرعية التى ينتهجها الرئيس الأمريكي.

وقال القاضى دانا سابراو ، الذى سبق أن أمر قبل أكثر من شهر بلم شمل هذه العائلات ، وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية: "الواقع يفيد أن عدم العثور على واحد من الأهل يعنى أن طفلاً سيصبح يتيما، وهذا الأمر تتحمل إدارة ترامب كامل مسؤوليته".

وأضاف القاضى أن العديد من الأهالى طردوا من البلاد من دون أولادهم ، مضيفا أنه جاء نتيجة عمليات فصل قامت بها الحكومة، ونتيجة عجزها وفشلها فى اقتفاء أثر الأهل وجمع العائلات .

وأشار القاضى إلى أنه أمر بأن تحدد الحكومة مسؤولاً عن هذه المهمة الضخمة المتمثلة بالعثور على أهالى الأطفال. وحتى الآن لم يتم العثور سوى على أهالى 13 طفلاً.

 


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