فيديو.. الموناليزا.. طفلة صعيدية بدرجة مقاتل تتحدى الجاذبية

محمد فتحى عبد الغفار

منة الله طفلة صعيدية صاحبة الـ 7 أعوام، يطلق عليها البعض "الموناليزا المصرية"، فتاة بدرجة مقاتلة تجيد لعبة شاقة تعرف بـ"Street workout"، تمارس الموناليزا وهى معلقة أفقياً على عارضة عمودية ترتفع بضعة أمتار عن الأرض بقوة ذراعيها فقط، تمارين رياضية في الهواء الطلق في ما يعرف برياضة "ستريت وورك آوت".

منة الله فتاة رياضية ومتفوقة فى نفس الوقت فى دراستها وحصلت على المركز الأول فى دراستها، بداية معرفتها باللعبة كان شقيقها الأكبر "احمد" الذى حفزها على ممارسة تلك الرياضة ودأب على أخذها معها إلى النادى من أجل رحلة البحث عن مدرب متميز تبدأ معه "منة" رحلة شاقة من أجل الاحتراف .

وتقول "منة الله"، أنها كانت تذهب إلى المدرب وتراقبه عن بعد وكانت منبهرة من الأداء الذى كانت تراه ومن الحركات التى كان يعملها فقررت أن تدخل تلك اللعبة وتخوض تجربة فريدة من نوعها كبنت من بنات الصعيد "الوجه القبلى".

وتابعت، "قولت للمدرب انت بتعمل كده إزاى أنا عايزة أعمل زيك، وحسيت إنى عندى قوى خارقة، لأنى بعد ما بدأت اللعبة أتقنت حركات كثيرة فى وقت قياسى".

وأوضحت، أنها فى البداية كانت فى رحلة كبيرة للبحث عن مدرب يستطيع أن يخرج قدراتها إلى النور حتى وجدت المدرب مصطفى، أول لما شافنى المدرب سلم عليا وبعدها قالى امشى مش عايز اشوفك تانى اتصدمت وقتها وبعد شوية عرفت انه بيهزر معايا، أول تمرينه عملتها فى أول تدريب جاب كاميرا وصورنى وعملت الفراشة".

وأردفت، "لما بدأت التمرين كنت بعمل تمرينات قوية جدا وصعبة جدا، البنت لازم تلعب زيها زى الولد وانا هنا عشان أثبت ده، ستريت ورك أوت لعبة صعبة جدا بس لما تتعود عليها وتحبها هتلاقيها سهلة".

واستكملت، "أمنيتى أطلع دكتورة زى خالو محمد، نفسى حد يدعمنا بأجهزة وصالة أنا والمدرب بتاعى عشان نحقق بطولات، أمنية حياتى أرفع كأس البطولة، انا رايحة الشهر الجاى أشارك فى برنامج عرب جود تالنت، نفسى ارفع علم مصر فى بطولة عالمية وكل الناس تتلم عليا ويشوفوا علم مصر".

وأكدت، "مش هبطل اللعبة ديه، وعايزة كل الناس يحبونى ويكونوا مبسوطين بيا عشان أكون فرحانة بنفسى، مفيش بنات فى سنى بتلعب اللعبة دية فى مصر واللى أكبر منى على طول وبيلعبها أولاد، وبوجه كلامى للمدرب وبقوله شكرا يا كابتن انك وصلتنى للى انا كنت عيزاه لو مكنتش تعبت واتعلمت ده مكنتش وصلت للى انا فيه والحمد لله".