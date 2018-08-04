ضبط عاطلين أثناء ترويجهما مخدر الحشيش بشبرا الخيمة

القليوبية ــ نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلين أثناء ترويجهما مخدر الحشيش على عملائهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة مفادها قيام كل من:- "يوسف. ص" 38 سنة ،عاطل، والسابق اتهامه في 4 قضايا "سلاح ومخدرات"، و"حسين. ر" 35 سنة، عاطل والسابق اتهامه في قضيتى "سلاح" وممارسة نشاط إجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

تم العرض على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما بمعرفة النقيب محمد الخولى معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تم ضبطهما بأكمنة أعدت لذلك بالقرب من منزل الأول، وتم ضبط الآتى:

كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 350 جراما - مبلغ مالى 5070 جنيها ـ 2 هاتف محمول بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22725 لسنة 2018م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.