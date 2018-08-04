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دبلوماسى أمريكى يسلم وزير خارجية كوريا الشمالية خطابا من ترامب لكيم

السبت، 04 أغسطس 2018 01:01 م
دبلوماسى أمريكى يسلم وزير خارجية كوريا الشمالية خطابا من ترامب لكيم بومبيو
رويترز
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قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن دبلوماسيا أمريكيا سلم وزير خارجية كوريا الشمالية خطابا موجها من الرئيس دونالد ترامب إلى الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون وذلك خلال اجتماع فى سنغافورة اليوم السبت.

وأضافت المتحدثة هيذر ناورت أن سونج كيم سفير الولايات المتحدة فى الفلبين الذى كان له دور بارز فى المحادثات الأمريكية مع كوريا الشمالية سلم الوزير الكورى الشمالى رى يونج هو الخطاب على هامش اجتماع إقليمى. وأشارت إلى أن الخطاب رد على خطاب من كيم إلى ترامب.

وتابعت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صافح نظيره الكورى الشمالى وتبادلا الحديث والابتسامات خلال منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) فى سنغافورة لكنهما لم يعقدا اجتماعا رسميا.

وذكرت ناورت أن بومبيو قال لرى "ينبغي أن نلتقى مجددا قريبا" مضيفة أن رى رد بقول "موافق".

 

 

 


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