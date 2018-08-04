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السبت، 04 أغسطس 2018 08:27 ص
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الهند تفرض تعريفات جمركية على بعض السلع الأمريكية فى سبتمبر

السبت، 04 أغسطس 2018 07:36 ص
الهند تفرض تعريفات جمركية على بعض السلع الأمريكية فى سبتمبر رئيس وزراء الهند
نيودلهى (رويترز)
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قالت الهند اليوم السبت، إنها ستبدأ تطبيق رفع التعريفات الجمركية على بعض السلع المستوردة من الولايات المتحدة فى 18 سبتمبر أيلول وذلك بعد تأجيلها فى وقت سابق.

وشعرت نيودلهى بغضب من رفض واشنطن استثناءها من تعريفات جديدة وقررت فى يونيو حزيران زيادة ضريبة الاستيراد ابتداء من الرابع من أغسطس، على بعض المنتجات الأمريكية ومن بينها اللوز والجوز والتفاح ثم أجلت بعد ذلك هذه الخطوة.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولون من نيودلهى وواشنطن من بينهم وزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس سلسلة من الاجتماعات تشمل إجراء محادثات استراتيجية مع نظرائهم الهنود فى سبتمبر أيلول. وزادت حدة الخلافات التجارية بين الهند والولايات المتحدة منذ تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه. وارتفع حجم التجارة المتبادلة بين الجانبين إلى 115 مليار دولار فى 2016 ولكن إدارة ترامب تريد تقليص عجزها مع الهند والذى يبلغ 31 مليار دولار وتحث نيودلهى على تخفيف العوائق التجارية.

وفى يونيو، قررت الهند،أكبر مستوردى اللوز الأمريكى فى العالم، زيادة رسوم الواردات على هذه السلعة بنسبة 20 % منضمة بذلك إلى الاتحاد الأوروبى والصين فى الرد على الزيادات التى قررها ترامب فى التعريفات على الصلب والألمونيوم المستورد.

وتعتزم الهند أيضا فرض رسم بنسبة 120 % على واردات الجوز فى أقوى خطوة حتى الآن ضد الولايات المتحدة.

 


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