القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش بشبرا الخيمة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالاشتراك مع مباحث الأقسام والمراكز فى ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار بقسم أول شبرا الخيمة.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أكدتها التحريات تفيد تردد "صديق ص" وشهرته "دقدق" 26 سنة عاطل ومقيم مساكن معتوق دائرة قسم أول شبرا الخيمة، السابق اتهامه في القضية رقم 6779 لسنة 2018م جنايات قسم أول شبرا الخيمة مخدرات، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات الأمنية والتحريات أمكن ضبطه خلال أكمنة أعدت لذلك بأماكن تردده، بمعرفة النقيب محمد حسام ضابط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش بروحين محلي الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نفسه، وبإخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 23037 لسنة 2018م جنايات قسم أول شبرا الخيمة.