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الخارجية العراقية تستنكر تفجير أفغانستان وترفض استهداف دور العبادة

السبت، 04 أغسطس 2018 01:00 ص
الخارجية العراقية تستنكر تفجير أفغانستان وترفض استهداف دور العبادة الرئيس العراقى فؤاد معصوم
بغداد (أ ش أ)
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استنكرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، التفجير الذى استهدف مسجداً فى اقليم باكيتا بأفغانستان، وأكدت رفضها استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب - فى بيان نقلته قناة السومرية نيوز - " ندين ونستنكر التفجير الذى استهدف مسجداً فى إقليم باكيتا بأفغانستان ، وأدى إلى سقوط ضحايا وجرحى".

وأكد محجوب أن الوزارة تجدد موقف العراق الثابت من رفض العنف والإرهاب وضرورة وقوف جميع دول العالم متكاتفة للوقوف بوجهه وتجفيف منابعه ، مشيرا إلى أن العراق يرفض استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.

وقُتل 39 شخصا وأصيب نحو 80 آخرين إثر تفجير انتحارى اليوم الجمعة داخل أحد المساجد فى مدينة جارديز الواقعة بإقليم باكتيا شرق أفغاتنستان.

 


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