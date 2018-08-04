التحالف العربى: استهداف مستشفى الحديدة تم بقذائف هاون حوثية

وكالات الأنباء

قال تحالف دعم الشرعية فى اليمن إن ميليشيات الحوثى قتلت مدنيين فى قصف مستشفى بالحديدة، حسبما ذكرت العربية.

وأوضح المتحدث العسكرى باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد تركى المالكى فى مؤتمر صحفى عقده مساء أمس الجمعة، أن ميليشيات الحوثى استهدفت مستشفى الثورة وسوق السمك فى الحديدة بقذائف الهاون.

وأشار إلى أن التحالف قام بتطوير كثير من قواعد الاشتباك، نظراً لطبيعة العمليات العسكرية مشدداً على أن قوات التحالف تطبق أعلى المعايير الدولية فى عمليات الاستهداف فى اليمن.

وقال المالكى إن اصطدام سفينة فى الحديدة يؤكد فشل الميليشيات فى إدارة الميناء، مؤكدا على أن سيطرة الحوثيين على الساحل الغربى يضر باليمنيين والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن هناك 22 مليون يمنى تضرروا جراء انقلاب الحوثيين على الشرعية.

وأضاف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن أن ميليشيات الحوثى تواصل انتهاكها للقوانين الدولية فى اليمن.

وأكد العقيد تركى المالكى بأن التحالف مستمر فى عملياته لاستعادة ميناء الحديدة والساحل الغربى.