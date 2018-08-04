الانتهاء من تطوير 4 ملاعب نجيل صناعى بالمنيا

فريق المحافظات

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن الانتهاء من اعمال تطوير 4 ملاعب نجيل صناعي بمراكز شباب وهى (زعبره بديرمواس – سفاى والسلطان حسن بابو قرقاص –يونس صميده بالمنيا)، كما تم الاستلام النهائى لمركز شباب بردنه الاشراف ببنى مزار، وذلك ضمن خطة المديرية فى تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب على مستوى المدن والقرى التابعة لها .

وأوضح مندي عكاشة مدير عام المديرية، الجهود التى قامت بها المديرية خلال شهر يوليو، حيث تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية واللقاءات الثقافية والمسابقات، وذلك فى إطار دعم المواهب والطاقات الشبابية وتنمية مهارات الطلاب خلال الإجازة الصيفية.

وأضاف أن إدارة الطلائع نفذت مشروعا تحت شعار (فيلم وندوة وجائزة) بمركز شباب مدينة المنيا "شمالاً وجنوباً" وقرى "صفط الشرقية -برجاية - سوادة" لعدد 250 من الشباب والفتيات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للطلائع، فيما نظمت إدارة الشباب دورة تدريبية للفتيات فى كرة القدم لعدد 125 فتاة بماقوسة، ديرامواس، البرجاية، اطسا البلد، نادى المنيا الرياضى، إلى جانب انتقاء الموهبيين رياضيا التابع لهيئة الرقابة الإدارية لعدد 700 من الذكور والإناث بنادى المنيا الرياضى .

كما نظمت إدارة الشباب مسابقة فنية تحت شعار تصوير فوتوغرافى (الصيف فى عيون الشباب) لعدد 125 من الشباب والفتيات.