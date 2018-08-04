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أمريكا: نأمل بحل الخلاف مع تركيا بشأن قس "خلال الأيام المقبلة"

السبت، 04 أغسطس 2018 06:00 ص
أمريكا: نأمل بحل الخلاف مع تركيا بشأن قس "خلال الأيام المقبلة" وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
سنغافورة (رويترز)
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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لديها كل النية للعمل بشكل تعاونى مع تركيا حليفتها فى حلف شمال الأطلسى وإنه يأمل بإمكان التوصل لحل لقضية الأمريكيين المعتقلين هناك" خلال الأيام المقبلة".

وقال بومبيو عندما سئل عما إذا كانت هذه القضية تهدد عضوية تركيا فى حلف شمال الأطلسى إن" تركيا شريك فى حلف شمال الأطلسى والولايات المتحدة لديها كل النية لمواصلة العمل معها بشكل تعاونى".

وأضاف أنه يأمل بأن يتم حل قضية القس والأمريكيين الآخرين المحتجزين فى تركيا "خلال الأيام المقبلة".

واجتمع بومبيو ونظيره التركى مولود تشاووش أوغلو يوم الجمعة واتفقا على محاولة حل سلسلة من الخلافات. وجاء اجتماعهما فى سنغافورة عقب فرض واشنطن يوم الأربعاء عقوبات على وزيرين تركيين بسبب قضية القس الأمريكى أندرو برونسون الذى يحاكم فى تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

 


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