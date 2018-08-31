يونكر: الاتحاد الأوروبى سيرد بالمثل إذا فرضت أمريكا رسوما على السيارات

برلين (رويترز)

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه يأمل فى أن يسود "اتفاق لوقف إطلاق النار" جرى التوصل إليه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى يوليو تموز للعدول عن فكرة فرض رسوم جمركية على السيارات.

لكنه حذر من أن الاتحاد الأوروبى سيفرض رسوما من جانبه إذا غيرت الولايات المتحدة هذا المسار.

وذكرت وكالة بلومبرج أمس الخميس أن ترامب رفض عرضا من الاتحاد الأوروبى بإلغاء الرسوم على السيارات وقال إن سياسات الاتحاد الأوروبى التجارية "سيئة مثل الصين تقريبا".

وأبلغ يونكر تلفزيون (زد.دى.إف) اليوم الجمعة قائلا إن الاتحاد الأوروبى لن يدع أى شخص يحدد سياسات الاتحاد التجارية، محذرا من أنه إذا خالفت واشنطن الاتفاق وفرضت رسوما جمركية على السيارات "فسنفعل كذلك نحن أيضا".